Entrez sans frapper : Gabriel Tallent et Tindersticks sur Auvio

Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Dédales » de Charles Burns (Cornélius)

- « Le Detection Club » de Jean Harambat (Dargaud)

- « Petit guide de l'effondrement » d'Emile Bertier et Girard (Bandes Detournées)



Stuart Staples, le chanteur du groupe britannique Tindersticks, pour leur nouvel album "No Treasure But Hope" (sortie le 15 novembre).

En concert le 29 et 30/01 à NTGent, le 28/04 à l'AB à Bruxelles et le 30/04 à C-mine à Gand.



L'auteur américain Gabriel Tallent pour la sortie en poche de son premier roman "My Absolute Darling" (paru en 2017 aux éditions Gallmeister et Prix America du meilleur roman étranger 2018).



À quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège, et elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.



Il est ce soir à 18h30 à la Librairie Pax à Liège et demain vendredi à 19h00 à la Librairie Point Virgule à Namur.



"Les chansons de ma mère" de Sébastien Ministru : "Malafemmena" de Roberto Murolo.

