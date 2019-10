Entrez sans frapper : Jean-Michel Jarre sur Auvio

Le créateur d'Oxygène, celui qui a vendu plus de 85 millions de disques au cours de sa carrière, se raconte dans son autobiographie "Mélancolique Rodéo", dans laquelle on y croise Arthur C. Clarke, Stephen Hawking, Edward Snowden, Jean-Paul II, Mick Jagger, Salvador Dalí, Fellini, Lady Di et les femmes de sa vie...



« Bagarre dans la Discothèque » à 11h30 avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Et dès midi :



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Faserland" de Christian Kracht (Phébus).



« Comment ai-je réussi à m'échapper de Heidelberg pour atterrir finalement à Munich, ça reste pour moi une énigme. J'ai dû prendre un train, mais ce voyage est effacé de mon cerveau, plus là, c'est tout. »

Traversée de l'Allemagne des années 90, de fête en gueule de bois et du nord au sud, « Faserland » est le premier roman culte de de Christian Kracht, paru en 1995. Une jeunesse privilégiée s'y ennuie beaucoup, boit, se drogue et parfois désespère. Un narrateur ironique y conduit sa barque comme il peut - jusqu'au milieu lac de Zürich. Comparé à Jay McInerney et Bret Easton Ellis, Christian Kracht s'impose immédiatement sur la scène littéraire allemande.



Jean-Michel Jarre pour son autobiographie "Mélancolique Rodéo" (Robert Laffont).



De Jean-Michel Jarre on connaît le musicien, pionnier de l'électro à l'influence majeure sur la jeune génération, et inventeur de concerts-spectacles devant des foules records. Mais on ne connaît pas le cheminement du petit garçon lyonnais qui bricolait des magnétophones devenu star planétaire. La vie de ce fils d'une grande résistante et d'un père multi-oscarisé est un roman qu'aucun romancier n'aurait pu imaginer : sans cesse bousculée par l'inattendu. À l'image de ces Mémoires.

Où l'on croise Arthur C. Clarke, Stephen Hawking, Edward Snowden, Jean-Paul II, Mick Jagger, Salvador Dalí, Fellini, Lady Di et les femmes de sa vie. Où l'on est emporté par un texte extrêmement intime, construit autour d'objets fétiches de son existence. Où celui à qui l'on doit aussi Les Mots bleus et Où sont les femmes ? nous entraîne au coeur d'une littérature faite d'extraordinaire, de nomadisme, de bruits, d'intranquillité, de sensualité, d'engagement personnel rythmant une mélancolie souterraine.



"La La Langue" avec Joëlle Scoriels avec une chronique rebondie et sensuelle comme une jarre... en l'honneur de notre invité Jean-Michel Jarre !



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Papicha

- Late Night

- Queens (Hustlers)

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN