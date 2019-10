Entrez sans frapper : Fatou Diome et Editors sur Auvio

Littérature et musique avec le nouveau roman de Fatou Diome, "Les Veilleurs de Sangomar", et le nouvel album d'Editors, "Black Gold".



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Gorian Delpâture et Éric Russon.



Et dès midi :



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : « Dévorer le ciel » (Seuil), le nouveau roman de Paolo Giordano, 10 ans après « La Solitude des nombres premiers ».



Chaque été, Teresa passe ses vacances chez sa grand-mère, dans les Pouilles. Une nuit, elle voit par la fenêtre de sa chambre trois garçons se baigner nus dans la piscine de la villa. Ils s'appellent Nicola, Bern et Tommaso, ce sont « ceux de la ferme » d'à côté, jeunes, purs et vibrants de désirs.

Teresa l'ignore encore, mais cette rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ces trois « frères » pour les vingt années à venir, entre amours et rivalités, aspirations et désillusions. Fascinée par Bern, personnage emblématique et tourmenté, viscéralement attaché à la terre somptueuse où il a grandi, elle n'hésitera pas, malgré l'opposition de sa famille, à épouser ses idéaux au sein d'une communauté fondée sur le respect de la nature et le refus du monde matérialiste, à l'image de la génération des années quatre-vingt-dix, tiraillée entre le besoin de transgression et la soif d'appartenance, mais entièrement tendue vers l'avenir, avide de tout, y compris du ciel.



La femme de lettres franco-sénégalaise Fatou Diome pour son livre "Les Veilleurs de Sangomar" (Albin Michel).

Elle est en conversation à Passa Porta ce mardi soir à 20h00.



Nul ne s'aventure sans appréhension à Sangomar, ce bout de terre inhabitée où, dans la tradition animiste sérère, se rassemblent les djinns et les âmes des défunts. Sur l'île voisine, la jeune Coumba entame un long veuvage, recluse chez sa belle-mère. Elle vient de perdre son mari dans le naufrage du Joola, en 2002, au large du Sénégal.Dès la nuit tombée, après le cortège des prières rituelles et des visites obligées, Coumba peut enfin faire face à son chagrin, consigner les souvenirs heureux, invoquer les morts. Alors, sa chambre s'ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits des ancêtres et des naufragés qui lui racontent leur destin et la mèneront à la rencontre de son « immortel aimé ».



Tom Smith, chanteur du groupe de rock indépendant britannique Editors, pour leur album Best Of "Black Gold", qui sort le 25/10.

En concert le 1er février au Sportpaleis d'Anvers.



« Les inconnus connus » d'Éric Russon : vibrations extraterrestres.

