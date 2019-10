Entrez sans frapper : Les 25 ans Pulp Fiction et les 20 ans de Fight Club sur Auvio

Il sera question de l'anniversaire de 2 films cultes : les 25 ans de "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino et les 20 ans de "Fight Club" de David Fincher. On en parle avec Dick Tomasovic, notre spécialiste cinéma.



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30 avec ce lundi : Bernard Dobbeleer et Nicolas Herman.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le vinyle.



Les 25 ans de "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino (la Palme d'Or au Festival de Cannes de 1994, ainsi que l'Oscar du meilleur scénario original l'année suivante) avec John Travolta, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Uma Thurman et Bruce Willis et les 20 ans de "Fight Club" de David Fincher, un film sorti en 1999 et adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, avec Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter.



Pulp Fiction : L'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood, où s'entrecroisent les destins de deux petits tueurs, d'un dangereux gangster marié à une camée, d'un boxeur roublard, de prêteurs sur gages sadiques, d'un caïd élégant et dévoué, d'un dealer bon mari et de deux tourtereaux à la gâchette facile...



Fight Club : Un jeune cadre qui en a marre d'être dynamique rencontre un anarchiste charismatique. Ensemble, ils créent le Fight Club, une société secrète d'hommes désabusés qui organisent des combats de boxe à mains nues dans des sous sols de bars. C'est la dernière chance pour les blasés de cette fin de siècle de se donner enfin des sensations...



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



La chronique de Michel Dufranne en mode "Que sont-ils devenus ?" avec 2 romans noirs, l'un qui est la suite d'un roman paru en 1990 et l'autre qui est le premier texte publié par Nicolas Mathieu depuis son Goncourt :



- Michel Vittoz, « Danses du destin », Quidam éditeur/Collection Les âmes noires

- Nicolas Mathieu, « Rose Royal », Éditions In8/Collection Polaroid

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN