Entrez sans frapper : Spéciale Alfred Hitchcock sur Auvio

En août dernier, le maître du suspense aurait eu 120 ans. On retrace l'ensemble de sa vie et de sa carrière de réalisateur, de ses débuts en 1925 à Complot de famille, son chant du cygne sorti en 1976, avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic.



Spéciale Alfred Hitchcock, qui aurait eu 120 ans le 13 août dernier.

Un beau livre "Alfred Hitchcock : Tous les films" de Paul Duncan paraît chez Taschen.



Découvrez l'inventeur du film d'horreur moderne. Ce guide complet des œuvres de Hitchcock, est un trésor pour les passionnés de cinéma, retraçant l'ensemble de la vie et de la carrière du réalisateur, de ses débuts en 1925 à Complot de famille, son chant du cygne sorti en 1976. À travers des entrées détaillées abordant chacun des 53 films de Hitchcock, ce livre avec reliure en tissu offre des textes passionnants, des photos inédites et une liste illustrée de toutes les célèbres apparitions furtives du maître.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



