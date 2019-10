Entrez sans frapper : Jean-Paul Dubois sur Auvio

Sélectionné pour le Goncourt, "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" est un monologue mélancolique d'un homme, Paul Hansen, qui a tout perdu et qui, depuis sa cellule de la prison de Montréal, se souvient de son enfance à Toulouse, ses voyages, son amour perdu et son exil outre Atlantique...



Dès 11h30, c'est « Bagarre dans la Discothèque » avec Hakima Darhmouch et Myriam Leroy.



Et dès midi :



Romain Detroy nous emmène derrière les murs du Mirano, une boîte de nuit qui vient de rouvrir ses portes au numéro 38 de la chaussée de Louvain (à Saint-Josse-ten-Noode), et qui a connu de nombreuses vies : brasserie, café-concert, théâtre, cinéma, discothèque...



L'écrivain français Jean-Paul Dubois pour son roman "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" (Éditions de L'Olivier).



Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre.

Retour en arrière: Hansen est superintendant a L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et - plus encore - de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit.

Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman.



« Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.

