Entrez sans frapper : Chiara Mastroianni, Christophe Honoré et Guillaume Canet sur Auvio

100 pourcent cinéma ce lundi avec la sortie des films "Chambre 212" et "Au nom de la terre".



Venez vous bagarrer dans la discothèque dès 11h30, avec Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : la Mini.



Guillaume Canet pour le film "Au nom de la terre" d'Edouard Bergeon. Une interview d'Éric Russon.



Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début... Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.



Christophe Honoré et Chiara Mastroianni pour le film "Chambre 212". Une interview d'Éric Russon réalisée dans le cadre du FIFF.



Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s'installer dans la chambre 212 de l'hôtel d'en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne :



- Pete Fromm, « « La vie en chantier », Gallmeister

- Alexandra Koszelyk, « À crier dans les ruines », Aux Forges de Vulcain

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN