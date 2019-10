Entrez sans frapper : Siri Hustvedt sur Auvio

Dans son nouveau livre "Souvenirs de l'avenir", la grande romancière et essayiste américaine nous invite à un voyage au cœur de la mémoire...



À 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque » avec Adeline Dieudonné et Corentin Candi.



Et dès midi :



"La mort qui tue" avec Adeline Dieudonné : Émile Zola.



L'autrice et essayiste américaine, femme de Paul Auster, Siri Hustvedt pour son nouveau livre "Souvenirs de l'avenir" (Actes Sud).

Elle sera en rencontre ce 2/10 à 20h30 à Bozar à Bruxelles.



En 1978, une jeune femme en quête d'aventure, S. H., s'installe à New York dans l'intention d'écrire son premier roman. Mais elle se voit bientôt distraite de ses projets par sa mystérieuse voisine, Lucy Brite, dont les propos aussi confus qu'inquiétants lui parviennent à travers la mince cloison de leur immeuble décrépi. S. H. se met à transcrire les étranges monologues de Lucy, où il est question de la mort brutale de sa ?lle et du besoin qui la taraude de châtier son assassin. Jusqu'à cette nuit de violence où Lucy fait irruption dans l'appartement de S. H.

Quarante ans plus tard, S. H. retrouve le journal qu'elle a tenu cette année-là et entame un récit autobiographique - Souvenirs de l'avenir - dans lequel elle juxtapose savamment les textes contenus dans le journal, les ébauches du roman qu'elle tentait d'écrire alors, et les commentaires que ces brouillons de jeunesse inspirent à la romancière chevronnée qu'elle est devenue, afin de créer un dialogue entre ses différents "moi" à travers les décennies.



Les sorties ciné avec Hugues Dayez :



- Joker

- Portrait de la jeune fille en feu



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Encre sympathique ", le nouveau roman de Patrick Modiano (Gallimard).



« Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda : "Si j'avais su..." On aurait dit une voix qui rompait le silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou n'en avait pas eu le temps. »

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN