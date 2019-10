Entrez sans frapper : Sharko et Mathieu Palain sur Auvio

Musique et littérature avec le nouvel album de Sharko et un premier roman de cette rentrée littéraire : « Sale gosse » de Mathieu Palain. L'histoire d'un gamin né du mauvais côté de la vie et de son éducatrice, une plongée dans le quotidien des jeunes suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Mémoires vives" d'Edward Snowden (Seuil).



En 2013, un jeune homme de 29 ans surprend le monde entier en quittant la communauté du renseignement et en révélant que le gouvernement des États-Unis poursuit le projet secret de collecter toutes nos conversations téléphoniques, nos textos et nos emails. Ils veulent établir un système de surveillance de masse sans précédent, capable de s'infiltrer dans la vie privée de chaque personne sur la planète.

Il révèle pour la première fois dans ce livre son histoire, comment il a participé à la mise en place de ce système et la crise de conscience qui l'a conduit à la révéler au public.



Sharko pour son nouvel album "Glucose", qui sort le 27/09).

En concert le 24 octobre au Botanique à Bruxelles et le 7 mars à l'AB à Bruxelles.



L'auteur et journaliste français Mathieu Palain pour son premier roman « Sale gosse » (L'Iconoclaste).



Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, l'abandonne. Il est placé dans une famille d'accueil aimante. À quinze ans, son monde, c'est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d'où il vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose; il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et sombre dans la délinquance. C'est là qu'il rencontre Nina, éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une course contre la montre ; il faut sortir ces ados de l'engrenage. Avec Wilfried, un lien particulier se noue.



Romain Detroy nous emmène derrière les murs du Nippon Budokan, un temple japonais dédié aux arts martiaux... et au rock'n'roll...

