Entrez sans frapper : Céline Sciamma et Christophe Lambert sur Auvio

Cinéma avec le nouveau film de Céline Sciamma : "Portrait de la jeune fille en feu" et Christophe Lambert qui présente 2 films au FIFF à Namur : "Mes jours de gloire" et "La source".



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30 avec Nicolas Herman et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le stick ou crosse de Hockey.



La scénariste et réalisatrice française Céline Sciamma pour son film "Portrait de la jeune fille en feu".



1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.



Christophe Lambert qui est au FIFF à Namur pour deux films : "Mes jours de gloire" d'Antoine De Bary et "La source" de Rodolphe Lauga.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne et ce lundi, une thématique "héritage de la violence" :



- Thierry Crouzet, "Mon père, ce tueur", La Manufacture de Livres

- Le premier roman d'Aurélie Champagny, "Zébu Boy", Monsieur Toussaint Louverture

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN