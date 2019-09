Entrez sans frapper : Keren Ann et Fabrice Du Welz sur Auvio

Musique et cinéma avec Keren Ann pour son 8ème album "Bleue" et Fabrice Du Welz pour son nouveau film « Adoration ».



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30, avec Xavier Vanbuggenhout et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Cervocomix : Le cerveau expliqué en BD » de Jean-François Marmion et Monsieur B (Les Arènes)

- « La Boussole magique », le premier livre pour enfants de Paul McCartney (Michel Lafon)

- « Epiphania - Tome 3 » de Ludovic Debeurme (Casterman)

- « Tom Thomson, esquisses d'un printemps » de Sandrine Revel (Dargaud)



Le réalisateur belge Fabrice Du Welz pour son nouveau film « Adoration », qui est en compétition officielle au Festival international du Film francophone de Namur (qui s'ouvre ce vendredi jusqu'au 4 octobre).

Le film sortira en salles le 15 janvier 2020.



Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire, Paul va s'enfuir avec elle, loin du monde des adultes...



Keren Ann pour son 8ème album "Bleue", qu'elle présentera au Festival FrancoFaune, le 5/10 au 140 à Bruxelles.



La chanson de Pompon : "La coco" de Fréhel (1932).

