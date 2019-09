Entrez sans frapper : Spéciale Brigitte Bardot sur Auvio

45 films, plus de 70 chansons, 21 ans de carrière, Brigitte Bardot est l'une des artistes françaises les plus célèbres au monde. Figure féminine des années 1950 et 1960, elle fut l'égérie et la muse de grands artistes de l'époque et l'emblème de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle de cette époque... On revient sur sa carrière avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic.



À 11h30, venez vous bagarre dans la Discothèque avec Éric Russon et Sébastien Ministru.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : Salut les filles !



Spéciale Brigitte Bardot, qui fête ses 85 ans ce samedi 28 septembre.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



"Les chansons de ma mère" de Sébastien Ministru : "Vous permettez, Monsieur ?" de Adamo.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN