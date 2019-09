Entrez sans frapper : Zep sur Auvio

Le tome 2 de « Happy sex » vient de sortir : soixante pages explicites et impertinentes sur la sexualité de nos contemporains...



Colonie mennonite de Molotschna, 2009.

Alors que les hommes sont partis à la ville, huit femmes - grands-mères, mères et jeunes filles - tiennent une réunion secrète dans un grenier à foin. Depuis quatre ans, nombre d'entre elles sont retrouvées, à l'aube, inconscientes, rouées de coups et violées. Pour ces chrétiens baptistes qui vivent coupés du monde, l'explication est évidente, c'est le diable qui est à l'œuvre. Mais les femmes, elles, le savent : elles sont victimes de la folie des hommes. Elles ont quarante-huit heures pour reprendre leur destin en main. Quarante-huit heures pour parler de ce qu'elles ont vécu, et de ce qu'elles veulent désormais vivre. Analphabètes, elles parlent un obscur dialecte, et ignorent tout du monde extérieur.



L'auteur suisse de BD Zep pour le tome 2 de sa BD "Happy Sex" chez Delcourt.



60 planches... 60 moments hauts en couleur de la vie sexuelle d'une savoureuse galerie de personnage en qui chacun(e) pourra se reconnaître ! Avec, en guest stars, les réseaux sociaux, les smartphones et autres objets connectés qui, pour le meilleur et souvent le pire, sont devenus les partenaires incontournables de toute une génération !



Dans "La La Langue" de Joëlle Scoriels, une pincée de contraception avec sa farandole de mucus cervical...



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez.

