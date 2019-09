Entrez sans frapper : Drogues et littérature de Homère à Will Self sur Auvio

Cécile Guilbert publie « Écrits stupéfiants : Drogues et littérature de Homère à Will Self », une anthologie qui revisite l'histoire littéraire à travers un prisme spécifique : la prise de substances



« Bagarre dans la Discothèque » dès 11h30 avec Gorian Delpâture et Laurence Bibot.



Et dès midi :



« Derrière les murs » du Black Mountain College avec Romain Detroy : une école d'arts très spéciale, au milieu des montagnes en Caroline du Nord, où sont passés John Cage, Cy Twombly, Walter Gropius, Josef et Anni Albers, Charles Olson et bien d'autres...



Il sera aussi question avec Gorian Delpâture des 25 ans de la sortie de "The Shawshank Redemption" ("Les évadés"), un film réalisé par Frank Darabont avec Tim Robbins et Morgan Freeman et adapté d'un des plus grands classiques de Stephen King.



L'essayiste, romancière, journaliste et critique littéraire française Cécile Guilbert pour son livre "Écrits stupéfiants : Drogues et littérature de Homère à Will Self" (Robert Laffont Bouquins).



Ce livre offre un formidable voyage dans le temps et l'espace à travers toutes les substances psychotropes et leur imaginaire : de l'Inde védique à l'époque contemporaine des drogues de synthèse, des pharmacopées antiques et moyenâgeuses à la vogue moderne des psychostimulants en passant par l'opiophagie britannique, le cannabis romantique, l'opiomanie coloniale, la morphine et l'éther fin-de-siècle, l'invention du « junkie » au XXe siècle et la révolution psychédélique des années 60. S'il révèle une pratique universelle, il peut aussi se lire comme une histoire parallèle de la littérature mondiale tous genres confondus puisqu'on y trouve des poèmes, des récits, des romans, des nouvelles, du théâtre, des lettres, des journaux intimes, des essais, des comptes rendus d'expériences, des textes médicaux et anthropologiques...



La chronique de Gorian Delpâture autour de Voltaire avec un roman et deux bd :



- "Monsieur, je ne vous aime point" de Roger-Pol Droit (Albin Michel)

- "Voltaire amoureux - Tome 2 : Voltaire (très) amoureux" de Clément Oubrerie (les Arènes BD)

- "Voltaire, le culte de l'ironie" de Jean-Michel Beuriot et Philippe Richelle (Casterman)

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN