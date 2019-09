Entrez sans frapper : Les 50 ans d'Abbey Road des Beatles et la jeune autrice Victoria Mas sur Auvio

Focus sur « Abbey Road », l'album mythique des Beatles, le tout dernier enregistré par les « Fab Four » avant leur séparation. Nous recevons aussi l'autrice du « Bal des folles », un premier roman sur les femmes internées à la Salpêtrière au XIXe siècle et qui met à nu leur condition féminine à cette époque...



Nouvelle « Bagarre dans la Discothèque » avec pour démarrer la semaine : Guillermo Guiz et Bernard Dobbeleer.



Et dès midi :



L'objet Pop de Nicolas Herman : le billard.



L'album « Abbey Road » des Beatles fête ses 50 ans ce 26 septembre.



On en parle avec Daniel Ichbiah, auteur de 2 biographies des Beatles : "Et Dieu créa les Beatles : Secrets d'une alchimie musicale" (2009) aux Éditions Scrineo et "The Beatles de A à Z" (2012).



La jeune autrice Victoria Mas pour son premier roman "Le bal des folles" (Albin Michel), qui a déjà reçu le Prix Stanislas et Première Plume 2019 et qui est sélectionné pour le Femina et le Renaudot.



Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles, d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques. Ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec deux romans qui tiennent par leur narration et la langue utilisée :



- « Protocole gouvernante » de Guillaume Lavenant chez Rivages

- « Braquo sauce samouraï » de Johann Zarca aka Le Mec de l'underground chez Fleuve éditions

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN