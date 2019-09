Entrez sans frapper : Jean-Philippe Toussaint sur Auvio

Il publie "La Clé USB", un roman d'espionnage au pays de la cybersécurité mondiale...



Dès 11h30, dernière « Bagarre dans la Discothèque » de la semaine, avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : l'autre Davis.



L'écrivain et réalisateur belge Jean-Philippe Toussaint pour son nouveau roman "La Clé USB" (Éditions de Minuit).



Lorsqu'on travaille à la Commission européenne dans une unité de prospective qui s'intéresse aux technologies du futur et aux questions de cybersécurité, que ressent-on quand on est approché par des lobbyistes ? Que se passe-t-il quand, dans une clé USB qui ne nous est pas destinée, on découvre des documents qui nous font soupçonner l'existence d'une porte dérobée dans une machine produite par une société chinoise basée à Dalian ? N'est-on pas tenté de quitter son bureau à Bruxelles et d'aller voir soi-même, en Chine, sur le terrain ?



La chronique de Josef Schovanec : "Vipère au Poing" d'Hervé Bazin.



La chanson de Pompon : "Route 66" de Nat King Cole (1946).

