Entrez sans frapper : Erik Orsenna sur Auvio

« Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. »

Beaumarchais, personnage aux multiples facettes, auteur des pièces « Le Mariage de Figaro » et « Le Barbier de Séville, éditeur de Voltaire, espion, administrateur de la compagnie des eaux, armateur mais aussi marchand d'armes... il est une figure importante dans l'histoire de la liberté d'expression. En 150 pages, Erik Orsenna nous plonge dans un siècle important, celui des Lumières.



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : « Un livre de martyrs américains » de Joyce Carol Oates (Philippe Rey).



2 novembre 1999. Luther Dunphy prend la route du Centre des femmes d'une petite ville de l'Ohio et tire sur le Dr Augustus Voorhees, l'un des « médecins avorteurs » de l'hôpital.

De façon remarquable, Joyce Carol Oates dévoile les mécanismes qui ont mené à cet acte meurtrier : Luther Dunphy est à la fois un père rongé par la culpabilité et un mari démuni. Pour ne pas sombrer, il se raccroche à son église, où il fait la rencontre décisive du professeur Wohlman, activiste antiavortement. Bientôt, il se sent lui aussi investi d'une mission divine, celle de défendre les enfants à naître, peu importe le prix à payer y compris sa future condamnation à mort.

Dans le virulent débat sur l'avortement, chaque camp est convaincu du bien-fondé de ses actions. Mené par des idéaux humanistes, Augustus Voorhees a consacré sa vie à la défense du droit des femmes à disposer de leur corps. Les morts des deux hommes laissent leurs familles en état de fragilité. En particulier leurs filles, Naomi Voorhees et Dawn Dunphy, obsédées par la mémoire de leurs pères.

Joyce Carol Oates offre le portrait acéré d'une société ébranlée dans ses valeurs profondes. Sans jamais prendre position, elle rend compte d'une réalité trop complexe pour reposer sur des oppositions binaires. Entre les fœtus avortés, les médecins assassinés ou les « soldats de Dieu » condamnés à la peine capitale, qui sont les véritables martyrs ?



Erik Orsenna pour son livre "Beaumarchais, un aventurier de la liberté" (Stock).



Écrivain français, dramaturge (« Le Mariage de Figaro » et « Le Barbier de Séville »), musicien, homme d'affaires, éditeur de Voltaire, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) est aussi à l'origine de la première loi en faveur du droit d'auteur et le fondateur de la Société des auteurs. Également administrateur de la compagnie des eaux, espion et marchand d'armes pour le compte du roi (Louis XV et XVI), il est une figure importante du siècle des Lumières et est considéré comme l'un des annonciateurs de la Révolution française et de la liberté d'opinion...



