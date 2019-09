Entrez sans frapper : Mazarine Pingeot sur Auvio

Dans son nouveau roman « Se taire », elle questionne le silence autour des agressions sexuelles et la manière dont la société médiatique s'empare de ces affaires...



Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », avec Bernard Dobbeleer et Nicolas Herman.



Et à midi :



Il sera question avec Bernard Dobbeleer de "Rapper's Delight", une chanson du groupe américain The Sugarhill Gang sortie il y a 40 ans.



L'objet Pop de Nicolas Herman : le hula hoop.



L'autrice française Mazarine Pingeot pour son nouveau roman "Se taire" (Julliard).



Avec pour seule expérience ses vingt ans et son talent de photographe, Mathilde est envoyée par un grand magazine chez une sommité du monde politique, récemment couronnée du prix Nobel de la paix. Quand l'homme, à la stature et à la personnalité imposantes, s'approche d'elle avec de tout autres intentions que celle de poser devant son appareil, Mathilde est tétanisée, incapable de réagir. Des années plus tard, une nouvelle épreuve la renvoie à cet épisode de son passé, exigeant d'elle qu'elle apprenne une fois pour toutes à dire non.



Dans ce roman sombre et puissant, tendu comme un thriller, Mazarine Pingeot continue d'explorer les thèmes qui lui sont chers : le poids du secret, le scandale, l'opposition entre les valeurs familiales et individuelles... En mettant en miroir deux instantanés de la vie d'une femme contrainte au silence par son éducation et son milieu, elle démonte les mécanismes psychologiques de répétition et de domination, en même temps qu'elle construit une intrigue passionnante.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec un recueil de nouvelles belge excellentissime et un premier roman "social" français :



- Étienne Verhasselt, « L'Éternité, brève », Le Tripote

- Alexandre Labruffe, « Chronique d'une station-service », Verticales/Gallimard

