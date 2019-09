Entrez sans frapper : François Damiens sur Auvio

Dans le film « Fourmi », il incarne un père alcoolique et désabusé dont le fils Théo, surnommé « Fourmi », est sur le point d'être recruté par un grand club de foot anglais...



À 11h30, c'est « Bagarre dans la Discothèque » avec Éric Russon et Jacques De Pierpont.



Et dès midi :



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : la femme « onomatopée ».



Il sera aussi question de "Norman Fucking Rockwell", le nouvel album de Lana Del Rey, avec Bernard Dobbeleer et Gorian Delpâture.



François Damiens pour le film "Fourmi" de Julien Rappeneau.



Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l'espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L'occasion se présente quand Théo est sur le point d'être recruté par un grand club de foot anglais.

Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n'a pas le cœur d'imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser...



La chanson de Pompon : "Grândola, vila morena" de José ("Zeca") Afonso, chant révolutionnaire portugais.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN