Entrez sans frapper : Spéciale Amadeus de Milos Forman sur Auvio

Ce film sorti en 1984, qui rafla huit Oscars, retrace la vie de Mozart, ce génie autrichien du piano, mais du point de vue de son ennemi juré et éternel rival : le musicien italien Antonio Salieri. On en parle avec notre spécialiste cinéma Dick Tomasovic.



Nouvelle « Bagarre dans la Discothèque », avec Xavier Vanbuggenhout et Sébastien Ministru.



Et à midi :



Les sorties BD de Xavier Vanbuggenhout :



- « Prince of Cats » de Ronald Wimberly chez Dargaud

- « Borb » de Jason Little chez Glénat, collection Glénaargh !

- « Les cavaliers de l'apocadispe n'ont pas fait exprès (Tome 2) » de Libon chez Dupuis

- « L'intégrale numéro 3 de Jojo : 1999-2003 » par Geerts chez Dupuis



Spéciale "Amadeus" de Milos Forman, à l'occasion de la projection du film avec la musique jouée en live par Brussels Philharmonic & Vlaams Radio Koor, sous la baguette de Dirk Brossé, à voir les 13 et 14 septembre à Flagey à Bruxelles.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



Amadeus est d'abord une pièce de Peter Shaffer créée à Londres en 1979, elle-même inspirée d'une courte tragédie de Pouchkine, « Mozart et Salieri » (1830).



Dans ce blockbuster de 1984, le réalisateur Milos Forman raconte l'incroyable histoire du compositeur viennois du XVIIIe siècle Antonio Salieri et sa profonde horreur lorsqu'il découvre qu'un vaurien, le jeune Mozart, possède le génie musical qu'il a tant désiré toute sa vie. La jalousie de Salieri le poussera dans un complot visant à le détruire même s'il est irrésistiblement attiré par son génie et sa musique.



"Les chansons de ma mère" de Sébastien Ministru : « Mexico » de Luis Mariano.

