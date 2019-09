Entrez sans frapper - Cédric Klapisch - 10/09/2019

Le réalisateur de la trilogie à succès L'Auberge espagnole, Les Poupés russes et Casse-tête chinois est notre invité pour son nouveau film "Deux moi". Un conte urbain qui parle de la solitude des grandes villes et de la difficulté pour cette jeunesse parisienne hyper connectée de vivre une véritable histoire d'amour...



Le coup de coeur de Gorian Delpâture : "Opération âme errante" de Richard Powers (Cherche Midi).



Richard Kraft est interne en chirurgie pédiatrique au Carver Hospital, à Los Angeles. Au cœur de cette mégalopole, qui a renoncé à l'idée même de service public, la pression est permanente. Maladie du corps social, maladie du corps physique : tout est sur le point de se défaire, de voler en éclats. Dans cette atmosphère explosive, Richard et sa collègue thérapeute Linda essaient de soigner un groupe d'enfants malades, des enfants qui semblent en savoir plus long qu'eux sur l'âme humaine et recèlent tous des secrets étonnants. À leur contact, la thérapie peut basculer dans l'enquête, et l'Amérique révéler ses failles les plus noires.



Le réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français Cédric Klapisch pour son film "Deux moi".



Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction... celle d'une histoire amour ?



