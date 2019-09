Entrez sans frapper - Arno et Alexis Michalik - 09/09/2019

Arno revient avec un nouvel album "Santeboutique" (Sainte boutique) et Alexis Michalik publie son premier roman "Loin". Ils sont nos invités ce lundi !



Dès 11h30, venez vous bagarrer dans la discothèque avec Bernard Dobbeleer et Guillermo Guiz.



Et à midi :



« Derrière les murs », une nouvelle chronique signée Romain Detroy, où il sera question des petites histoires et des anecdotes autour d'un lieu culturel emblématique, disparu, méconnu, ou encore visitable aujourd'hui.

Ce lundi : l'histoire du cabaret-théâtre du Cheval Blanc à Bruxelles, un endroit où de nombreux artistes ont fait leurs premiers pas, avant d'être connus à Paris, et dont il ne reste rien aujourd'hui...? ?



Alexis Michalik pour son premier roman "Loin" (Albin Michel), mais aussi sa pièce « Edmond », qui se joue au Théâtre Le Public à Bruxelles jusqu'au 16/11.



Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d'une carte postale : « Je pense à vous, je vous aime ». Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine, parti vingt ans plus tôt sans laisser d'adresse. Avec son meilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune sœur complètement déjantée, Antoine part sur les traces de ce père fantôme. C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il... De l'ex-Allemagne de l'Est à la Turquie d'Atatürk, de la Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de rebondissements en coups de théâtre, les voici partis pour un road movie généalogique et chaotique à la recherche de leurs origines insoupçonnées. Alexis Michalik a décidément le goût de l'aventure : après le succès phénoménal d'Edmond, le comédien, metteur en scène et dramaturge couronné par cinq Molières, nous embarque à bord d'un premier roman virevoltant, drôle et exaltant.



Arno pour son nouvel album "Santeboutique", qui sort ce vendredi. En concert les 23 et 24 janvier et 25 janvier à l'Ancienne Belgique à Bruxelles.



Le titre Santeboutique (Sainte boutique) suggère qu'il s'agit d'une collection d'apparence chaotique, et on n'est pas trompé sur la marchandise. En raison des différents genres qu'elle brasse, évidemment. En effet, personne n'allie blues, chanson, rock et funk de manière aussi unique. Pourtant, même après un vingt et unième album solo, Arno parvient encore à surprendre...



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne :



- Dominique Forma, « Coups de vieux », Robert Laffont

- Ingrid Seyman, « La Petite Conformiste », Philippe Rey

