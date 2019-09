Entrez sans frapper - Spéciale Iggy Pop - 06/09/2019

Avec Myriam Leroy et Éric Russon

Trois ans après "Post Pop Depression", Iggy Pop sort « Free », un dix-huitième album décrit comme "sombre" et "contemplatif"... Interview dans Entrez sans frapper.



Dernière de la semaine ! Dès 11h30, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », notre nouveau jeu musical complètement décalé où s'affrontent 2 chroniqueurs.

Aujourd'hui : Myriam Leroy et Éric Russon.



Dans "Les inconnus connus" d'Éric Russon, il sera question du tube dont on a honte...



Spéciale Iggy Pop pour la sortie de son nouvel album "Free", avec Bernard Dobbeleer qui l'a rencontré.



« Sa vie par procuration » de Myriam Leroy.

