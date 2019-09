Entrez sans frapper - Lionel Duroy et Ray Richardson - 05/09/2019

Dans son nouveau roman "Nous étions nés pour être heureux", Lionel Duroy nous livre un récit qui est aussi son histoire : la réconciliation de sa famille, lors de retrouvailles inespérées après 30 ans... Et avec nous également, le peintre britannique Ray Richardson.



Dès 11h30, c'est la « Bagarre dans la Discothèque », notre nouveau jeu musical complètement décalé où s'affrontent 2 chroniqueurs.

Aujourd'hui : Xavier Vanbuggenhout et Corentin Candi.



Et dès midi :



Le peintre britannique Ray Richardson présente du 6 au 28 septembre à la Zedes Art Gallery à Bruxelles la "Part II" de son expo sur ses dessins sur toile : "Ray Richardson ... Same Meat, Different Gravy". Il est notre invité.



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Les Indes fourbes » de Ayroles et Guarnido (Delcourt)

- « In Waves » de AJ Dungo (Casterman)

- « Morveuse » de Rebecca Rosen (L'Employé du moi)



Le journaliste et écrivain français Lionel Duroy pour son nouveau roman "Nous étions nés pour être heureux" (Julliard).



Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que fut son enfance, la matière même de ses romans. Une démarche que ses frères et soeurs n'ont pas comprise, au point de ne plus lui adresser la parole pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de sa tumultueuse existence : ses neuf frères et soeurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes.

Viendra qui voudra. Et advienne que pourra.

Le temps d'un singulier repas de famille, Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie d'un homme. Avec sa profondeur psychologique habituelle et l'élégance de son style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de l'enfance, la résilience et la paix enfin retrouvée.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN