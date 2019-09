Entrez sans frapper - Oxmo Puccino et Cécile Coulon - 02/09/2019

Musique et littérature pour démarrer cette nouvelle saison : Oxmo Puccino, le « Black Jacques Brel », pour son septième album "La nuit du réveil" et Cécile Coulon pour son septième roman, "Une Bête au Paradis".



Chaque jour de 11h30 à 12h00, c'est la « Bagarre dans la Discothèque », un nouveau jeu musical complètement décalé où s'affrontent deux chroniqueurs.

Pour commencer : Bernard Dobbeleer et Nicolas Herman.



Et dès midi :



L'objet Pop Nicolas Herman : le Blender.



Un mot sur les 25 ans de "Definitely Maybe", le premier album du groupe britannique Oasis.



La romancière, nouvelliste et poétesse française Cécile Coulon pour son roman "Une Bête au Paradis" (L'Iconoclaste).



La vie d'Émilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient la vengeance.



Le rappeur franco-malien Oxmo Puccino pour son nouvel album "La nuit du réveil".



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec :



- Martin Mongin et son premier roman "Francis Rissin" (Éditions Tusitala).

Qui est Francis Rissin ? C'est là toute la question et les onze chapitres de ce roman vont à leur manière lever un peu le voile sur cette figure étonnante tout en la gardant toutefois dans une certaine brume. Nous sommes dans un avenir relativement proche, qui pourrait se situer dans les années 2020 ou 2030 lorsque Catherine Joule donne un cours de littérature à la Sorbonne dans lequel elle évoque un mystérieux livre en quête duquel elle s'est lancée. Approche de Francis Rissin, de Pierre Tarrent, a sans doute existé. Il est en tout cas cité dans de sérieuses bibliographies, des extraits ont été repris dans d'obscures revues, mais il est impossible de mettre la main dessus. Tarrent lui-même semble échapper à la réalité. Ce premier chapitre pose donc le postulat de départ : si Tarrent n'existe pas, Francis Rissin peut-il exister ? Est-il le fruit de l'imagination d'un auteur fantôme ou un personnage bien réel, les deux cas n'étant d'ailleurs pas forcément antonymiques ? Francis Rissin est-il une idée assez puissante pour se faire chair ?



- Jo Nesbø et son livre "Le couteau" (Gallimard/Série Noire).

Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter des cold cases alors qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur en série qu'il avait arrêté il y a une dizaine d'années et qui vient d'être libéré.

Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque cet homme qui l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes du sang d'un autre.

C'est le début d'une interminable descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre, même quand on croit avoir tout perdu.

