Entrez sans frapper - Les 50 ans de Woodstock / Le Festival Musiq3 - 28/06/2019

Dans sa "Planète Pop", Nicolas Willems nous parle de la fin d'une belle et longue histoire... Le Festival Musiq3 a lieu à Bruxelles (Flagey - Abbaye de la Cambre - Marni) du 28 au 30/06, avec comme thème cette année "la diversité". On en parle avec Eve-Marie Vaes, chef éditorial de Musiq3 et la soprano Julie Calbete. Elle participe au spectacle « Strach - A fear song » (à voir le 28 à 20h00, le 29 à 16h00 et 20h00 et le 30 juin à 11h00 à l'Abbaye de la Cambre), qui mélange art lyrique et cirque et elle fait également partie du comité artistique du Festival, et a donc participé à l'élaboration de la programmation de cette année. "Les inconnus connus" d'Éric Russon : le Chinois qui se battait au ralenti. En août, on célébrera le 50ème anniversaire du Festival de Woodstock. On en parle avec le journaliste et écrivain français, Michka Assayas, auteur du livre "Woodstock : Threey days of peace and music" (GM Éditions et Carlotta Films). Et tout cet été, La Première vous propose « Very good trip : Woodstock 1969 », un feuilleton radiophonique, écrit et présenté par Michka Assayas, pour retracer l'histoire de ce rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960, qui fête cette année ses 50 ans. À écouter chaque samedi de 10 à 11h00, du 29/06 au 24/08. « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Émission Entrez sans frapper