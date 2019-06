Entrez sans frapper - Les 50 ans de Woodstock - 28/06/2019

Les 15, 16 et 17 août 1969, dans un immense pâturage perdu dans le sud-ouest de l'État de New York, a eu lieu le plus grand festival de musique jamais organisé au monde. Trois jours de paix et de musique durant lesquels des jeunes de la côte est des États-Unis, de tous les milieux, de toutes les origines, sont venus écouter Joan Baez, Janis Joplin, Jefferson Airplane, les Who ou encore Jimi Hendrix. On en parle avec Michka Assayas, auteur du livre "Woodstock : Threey days of peace and music".



Dans sa "Planète Pop", Nicolas Willems nous parle de la fin d'une belle et longue histoire...



Le Festival Musiq3 a lieu à Bruxelles (Flagey - Abbaye de la Cambre - Marni) du 28 au 30/06, avec comme thème cette année "la diversité".



On en parle avec Eve-Marie Vaes, chef éditorial de Musiq3 et la soprano Julie Calbete. Elle participe au spectacle « Strach - A fear song » (à voir le 28 à 20h00, le 29 à 16h00 et 20h00 et le 30 juin à 11h00 à l'Abbaye de la Cambre), qui mélange art lyrique et cirque et elle fait également partie du comité artistique du Festival, et a donc participé à l'élaboration de la programmation de cette année.



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : le Chinois qui se battait au ralenti.



En août, on célébrera le 50ème anniversaire du Festival de Woodstock.



On en parle avec le journaliste et écrivain français, Michka Assayas, auteur du livre "Woodstock : Threey days of peace and music" (GM Éditions et Carlotta Films).



Les 15, 16 et 17 août 1969, dans un immense pâturage perdu dans le sud-ouest de l'État de New York, a eu lieu le plus grand festival de musique jamais organisé au monde. Pendant ces trois jours a brusquement surgi une véritable ville de 500.000 personnes, entièrement peuplée de très jeunes gens. Attirés par l'annonce d'un festival de folk, de blues et de rock psychédélique, des jeunes de la côte est des États-Unis, de tous les milieux, de toutes les origines, ont convergé vers ce site, dans des proportions jamais atteintes, pour écouter, entre autres, Joan Baez, Janis Joplin, Jefferson Airplane, les Who et Jimi Hendrix. Ceux qui ont assisté à Woodstock ont vécu une expérience au sens plein : collective, bien sûr, et même unanimiste, mais aussi existentielle, mystique, voire religieuse. L'expérience de Woodstock a été pleine de chaos, de ferveur, de joie et même de délire, bien au-delà de ces fameux « trois jours d'amour, de musique et de paix », trop souvent limités à une mode vestimentaire et à un message superficiel.



Et tout cet été, La Première vous propose « Very good trip : Woodstock 1969 », un feuilleton radiophonique, écrit et présenté par Michka Assayas, pour retracer l'histoire de ce rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960, qui fête cette année ses 50 ans. À écouter chaque samedi de 10 à 11h00, du 29/06 au 24/08.



« Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

