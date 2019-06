Entrez sans frapper - Dracula et autres écrits vampiriques / L'exposition « Stéphane Mandelbaum...

Les sorties musique avec Xavier Vanbuggenhout : - Thom Yorke : « Anima » - Tunng : « This Is... Tunng - Magpie Bites and Other Cuts » - Bedouine : « Bird Songs of a Killjoy » - Voulez-vous Cha-Cha ? - French Cha-Cha 1960-1964 Après le Centre Georges Pompidou à Paris, le Musée Juif de Belgique accueille jusqu'au 22 septembre l'exposition « Stéphane Mandelbaum : The inner demons of an 80's provocative artist », qui met en lumière le talent fulgurant de l'artiste bruxellois, mort à 25 ans. On en parle avec le commissaire de l'exposition, Bruno Benvindo. Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Erased Boy" de Garrard Conley (Autrement). Alain Morvan, professeur des universités, ancien recteur d'académie, et écrivain français, spécialiste de la littérature anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles et du roman gothique, pour son édition et traduction de "Dracula et autres écrits vampiriques" (La Pléiade). « La La Langue » de Joëlle Scoriels : pour clôturer cette saison, une chronique en forme de « Coucou Xavier ».

