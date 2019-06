Entrez sans frapper - Dracula et autres écrits vampiriques - 27/06/2019

Après Frankenstein, c'est au tour de Dracula d'entrer dans la prestigieuse Pléiade. Un volume édité et traduit par l'angliciste Alain Morvan, spécialiste de la littérature gothique, dans lequel le lecteur peut se plonger dans Dracula de Bram Stoker, Le Vampire de John William Polidori, Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, Le Sang du vampire de Florence Marryat ou encore Fragment de Lord Byron... Il est notre invité !



Les sorties musique avec Xavier Vanbuggenhout :



- Thom Yorke : « Anima »

- Tunng : « This Is... Tunng - Magpie Bites and Other Cuts »

- Bedouine : « Bird Songs of a Killjoy »

- « Voulez-vous Cha-Cha ? - French Cha-Cha 1960-1964 »



Après le Centre Georges Pompidou à Paris, le Musée Juif de Belgique accueille jusqu'au 22 septembre l'exposition « Stéphane Mandelbaum : The inner demons of an 80's provocative artist », qui met en lumière le talent fulgurant de l'artiste bruxellois, mort à 25 ans.



On en parle avec le commissaire de l'exposition, Bruno Benvindo.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Erased Boy" de Garrard Conley (Autrement).



Arkansas, 2004. Garrard a dix-neuf ans lorsque ses parents apprennent son homosexualité. Pour ces baptistes ultraconservateurs, la chose est inconcevable : leur fils doit être «guéri».

Garrard est conduit dans un centre de conversion, où tout est mis en œuvre pour le forcer à changer. Où la Bible fait loi. Où Harry Potter est un livre déviant, où écouter Beethoven est interdit. Où on lui inflige une véritable torture mentale pour corriger sa prétendue déviance. Mais comment cesser d'être soi-même ?

« Boy Erased » vient d'être adapté au cinéma par Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe.



Alain Morvan, professeur des universités, ancien recteur d'académie, et écrivain français, spécialiste de la littérature anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles et du roman gothique, pour son édition et traduction de "Dracula et autres écrits vampiriques" (La Pléiade).



Au cours de l'été 1816 à la villa Diodati, au bord du Léman, Mary Shelley n'est pas la seule à engendrer une créature de papier monstrueuse. Le médecin de Lord Byron, Polidori, qui participe également au concours d'histoires macabres organisé par son employeur, fait entrer le vampire en littérature. Le Vampire est un texte fondateur qui apporte l'impulsion décisive permettant au genre gothique de donner naissance à l'une de ses modalités les plus spectaculaires : la littérature vampirique. Avant Polidori, le vampire était un vuIgaire revenant cantonné à la tradition folklorique et aux récits légendaires. En faisant de lui un personnage éminemment byronien - aristocratique, désenchanté, séduisant ténébreux -, il invente une figure canonique qui continue d'essaimer aujourd'hui.

Depuis le début du XIXe siècle, la littérature britannique palpitait au rythme de pulsions sanguinaires. Avec la relation ambiguë mais cruellement prédatrice qui unit la très destructrice Géraldine à l'héroïne éponyme de Christabel (1797 et 1800), Coleridge a préparé les sensibilités à une mise en discours explicite de la morsure infligée par un revenant. Robert Southey, dans un épisode de Thalaba (1801), puis Byron, à la faveur d'un passage du Giaour (1813), ont l'un et l'autre franchi un pas symbolique crucial en utilisant non seulement le concept mais le terme de «vampire». Christabel fait l'ouverture de ce volume, où l'on trouvera en appendice des extraits des deux poèmes séminaux de Southey et Byron.



« La La Langue » de Joëlle Scoriels : pour clôturer cette saison, une chronique en forme de « Coucou Xavier ».

