Entrez sans frapper - La lune au cinéma - 26/06/2019

La lune est une destination qui fait fantasmer les scénaristes et réalisateurs. Du Voyage dans la lune de Georges Méliès à First Man de Damien Chazelle, elle continue a inspiré le cinéma, même 50 ans après le premier pas de l'homme sur la lune. On en parle avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic.



Les sorties ciné avec Cathy Immelen et Juliette Goudot :



- Toy Story 4

- Premières de classe (Booksmart)

- Yves

- Cavale



Les H.É.R.O.Ï.N.E.S. de Juliette Goudot : les footballeuses de la Coupe mondiale féminine.



Le 21 juillet, on célébrera les 50 ans du premier pas de l'homme sur la lune, par Neil Armstrong lors de la mission du programme spatial américain Apollo.



À cette occasion, spéciale "La lune au cinéma" avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



« Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : « Route Nationale 7 » de Charles Trenet.

