Entrez sans frapper - François Besse / Le Festival au Carré - 25/06/2019

Dans "À la recherche du lien perdu" de Romain Detroy, 3 documentaires radiophoniques belges qui viennent d'être primés dans des festivals internationaux : - "Rascasse, le vieux marin" avec la voix du génial Denis Lavant ! - "La Brebis Galeuse" avec la voix de David Murgia ! - "Autopoïèse" de Anne Lepère Le Festival au Carré fête ses 20 ans et a lieu du 29/06 au 12/07 à Mons. Pour en parler, la comédienne Laura Fautré pour son seul en scène "Ma pucelette", à voir les 4, 5 et 6 juillet et Daniel Cordova, directeur artistique du Festival. La chronique de Josef Schovanec : Jacques Tati. François Besse, ancien truand français, surnommé le « roi de l'évasion » ou « l'anguille », pour son livre "Cavales" (Plon). Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout : - « Megg, Mogg & Owl 5. Winter Trauma » de Simon Hanselmann (Misma) - « Les entrailles de New York » de Julia Wertz (L'Agrume) - Chez Glénat : « Lino Ventura et l'œil de verre » d'Arnaud Le Gouëfflec et Stéphane Oiry et « Sergio Leone » de Noël Simsolo Philan

Émission Entrez sans frapper