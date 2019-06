Entrez sans frapper - François Besse - 25/06/2019

Ancien truand français, surnommé le « roi de l'évasion » ou « l'anguille », ancien coéquipier du braqueur Jacques Mesrine, François Besse se confie pour la première fois sur sa vie de cavales. Il est notre invité ce mardi !



La chronique de Josef Schovanec : Jacques Tati.



Le Festival au Carré fête ses 20 ans et a lieu du 29/06 au 12/07 à Mons.



Pour en parler, la comédienne Laura Fautré pour son seul en scène "Ma pucelette", à voir les 4, 5 et 6 juillet et Daniel Cordova, directeur artistique du Festival.



Une légende raconte qu'en 1133, à Wasmes, dans le Borinage, Gilles de Chin a délivré une petite fille de 4 ans des griffes d'un dragon. Depuis lors, tous les ans à la Pentecôte, une « Pucelette » est posée sur un piédestal. Reine d'un jour, elle arpente les rues, envoie des baisers et salue son public qui la porte avec ferveur. Mais qui est-elle cette pucelle? Que devient-elle ? Quel âge-a-t-elle aujourd'hui?



Avec le folklore pour décor, la comédienne Laura Fautré décortique les petites histoires de ces fillettes qui ont défilé dans les rues de Wasmes. En écho à sa jeunesse des années 90, entre menace pédophile et naissance des concours mini-miss, Ma Pucelette convoque tant la nostalgie d'une gloire d'enfant que la crainte des dragons d'aujourd'hui.





Dans "À la recherche du lien perdu" de Romain Detroy, 3 documentaires radiophoniques belges qui viennent d'être primés dans des festivals internationaux :



- "Rascasse, le vieux marin" de Zoé Suliko, avec la voix de Denis Lavant

- "La Brebis Galeuse" avec la voix de David Murgia

- "Autopoïèse" de Anne Lepère



François Besse, ancien truand français, surnommé le « roi de l'évasion » ou « l'anguille », pour son livre "Cavales" (Plon).



François Besse, dont le nom est resté associé à de grands épisodes du banditisme français, prend pour la première fois la plume pour raconter lui -même les événements qui ont marqué son existence. De Cognac à la prison d'arrêt de la Santé, de Bordeaux au palais de justice de Paris, il porte un regard aussi détaillé que distancié sur sa propre vie et sur les questions que chacun voudrait lui poser. Ses années de réflexions jalonnent son récit. Choisit-on d'être libre ? Un bandit comme Mesrine doit-il être un héros ? Quelle valeur nos actes portent-ils ? La prison a-t-elle un sens ? Au bout du compte, sans jamais nier les murs franchis ni les armes tenues, apparaît le parcours d'un honnête homme...



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Megg, Mogg & Owl 5. Winter Trauma » de Simon Hanselmann (Misma)

- « Les entrailles de New York » de Julia Wertz (L'Agrume)

- Chez Glénat : « Lino Ventura et l'œil de verre » d'Arnaud Le Gouëfflec et Stéphane Oiry et « Sergio Leone » de Noël Simsolo Philan

