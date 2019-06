Entrez sans frapper - Abel Ferrara / L'exposition « Struwwelpeter recoiffé » - 24/06/2019

Expo avec Nicolas Herman : l'installation "The World of Banksy : The Immersive Experience", à voir jusqu'au 31 juillet à l'Espace Lafayette-Drouot à Paris. L'exposition « Struwwelpeter recoiffé », conçue par le Struwwelpeter-Museum de Francfort ainsi que l'Institut franco-allemand IFRA (ou Institut français Frankfurt), est présentée au Wolf à Bruxelles, jusqu'au 30 juillet. On en parle avec Muriel Limbosch, la directrice du Wolf et Dominique Petre, une des deux commissaires de l'expo « Struwwelpeter recoiffé ». La chronique de Gorian Delpâture : "Dieu-Denis ou le Divin Poulet" d'Alexis Legayet (Éditions François Bourin). Le scénariste et réalisateur américain Abel Ferrara est à Bruxelles dans le cadre du 2ème BRIFF, le Brussels International Film Festival, pour présenter son dernier film "Tommaso". Un film qui a été présenté en Séance spéciale au dernier Festival de Cannes. Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : le roman pour ados "Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle" de Rohan O'Grady (Monsieur Toussaint Louverture). Et un mot sur la réédition du receuil de nouvelles de Shirley Jackson : « La Loterie et autres contes noirs » chez Rivages/Noir.

