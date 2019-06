Entrez sans frapper - Abel Ferrara - 24/06/2019

Le cinéaste et scénariste new-yorkais, connu notamment à partir des années 90 pour ses films cultes « The King of New York » ou « Bad Lieutenant », ainsi que pour ses univers violents et sulfureux, est notre invité exceptionnel ce lundi ! Il est de passage à Bruxelles dans le cadre du BRIFF, le Brussels International Film Festival.



Expo avec Nicolas Herman : l'installation "The World of Banksy : The Immersive Experience", à voir jusqu'au 31 juillet à l'Espace Lafayette-Drouot à Paris.



L'exposition « Struwwelpeter recoiffé », conçue par le Struwwelpeter-Museum de Francfort ainsi que l'Institut franco-allemand IFRA (ou Institut français Frankfurt), est présentée au Wolf à Bruxelles, jusqu'au 30 juillet.



14 artistes ont accepté de créer à leur tour des oeuvres plus originales les unes que les autres, inspirées par le fameux Struwwelpeter imaginé par le psychiatre, poète et auteur jeunesse allemand, Heinrich Hoffmann, psychiatre, poète, librettiste et auteur pour enfants allemand, père du personnage de Der Struwwelpeter (en français : Pierre l'ébouriffé).



On en parle avec Muriel Limbosch, la directrice du Wolf et Dominique Petre, une des deux commissaires de l'expo « Struwwelpeter recoiffé ».



La chronique de Gorian Delpâture : "Dieu-Denis ou le Divin Poulet" d'Alexis Legayet (Éditions François Bourin).



Dieu est scandalisé. Les hommes, loin d'avoir compris et appliqué le message de paix et de fraternité qu'il a prodigué il y a deux mille ans, torturent et exterminent plus que jamais les animaux de la planète. Déterminé à mettre fin à ce massacre, Dieu décide de revenir sur la Terre et de se réincarner en... poulet, l'animal le plus ignominieusement exploité. Comment réussira-t-il cette nouvelle mission ? Sera-t-il entendu ? Et quelles conséquences aura ce second passage sur Terre ? Dans cette fable à la Voltaire, c'est toute la question de notre rapport aux animaux qui est traitée, de manière à la fois humoristique et provocante, pour permettre de mieux réfléchir à l'un des sujets essentiels de notre époque.



Le scénariste et réalisateur américain Abel Ferrara est à Bruxelles dans le cadre du 2ème BRIFF, le Brussels International Film Festival, pour présenter son dernier film "Tommaso". Un film qui a été présenté en Séance spéciale au dernier Festival de Cannes.



Il y raconte, dans un style documentaire, la vie de tous les jours de Tommaso, un réalisateur américain (interprété par William Dafoe), installé à Rome avec son épouse européenne Nikki et leur fille de trois ans Dee Dee, et qui partage sa vie entre sa vie de famille bien rangé, l'écriture de son prochain film et ses réunions d'anciens toxicomanes...Tourné dans l'appartement de Ferrara à Rome, ce drame est assez autobiographique puisqu'il présente de nombreuses similitudes avec la vie du réalisateur, qui s'est installé dans cette ville il y a plusieurs années.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : le roman pour ados "Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle" de Rohan O'Grady (Monsieur Toussaint Louverture).



Et un mot sur la réédition du receuil de nouvelles de Shirley Jackson : « La Loterie et autres contes noirs » chez Rivages/Noir.

