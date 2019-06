Entrez sans frapper - Michel Hazanavicius / Doa - 21/06/2019

La chanson de Pompon : "The Partisan" de Leonard Cohen. Doa pour son premier roman graphique "La ligne de sang" (Les Arènes BD), adapté de son roman éponyme publié chez Folio. "Y'a pas que le culte !" d'Éric Russon : Un grand tour et puis s'en va. Le BRIFFF (Brussels International Film Festival) a lieu jusqu'au 26 juin. Michel Hazanavicius, le réalisateur de "The Artist", qui a reçu de nombreux prix dont le César du meilleur film et celui du meilleur réalisateur et les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et celui du meilleur acteur pour Jean Dujardin, est l'invité d'honneur de cette 2ème édition et notre invité ce vendredi. « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Émission Entrez sans frapper