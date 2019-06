Entrez sans frapper

Les sorties musique de Xavier Vanbuggenhout : - Hot Chip : « A bathfull of ecstasy » - Mark Ronson : « Late Night Feelings » - Bedouine : « Bird Songs of a Killjoy » - The Raconteurs : « Help Us Stranger » - Cassius : « Dreems » Régis Loisel & Olivier Pont pour leur BD "Un putain de salopard - Tome 1 : Isabel" (Rue de Sèvre). Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Kaiser Karl" de Raphaëlle Bacqué (Albin Michel). Françoise Nyssen, ancienne directrice d'Actes Sud (maison d'édition fondée par son père Hubert Nyssen) et ancienne ministre de la Culture en France, pour son livre "Plaisir et nécessité" (Stock). Dans « La La Langue » de Joëlle Scoriels, une palpitante histoire de fesses...

