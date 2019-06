Entrez sans frapper - Françoise Nyssen - 20/06/2019

De la Belgique, à la direction d'Actes Sud et jusqu'au Ministère de la Culture, Françoise Nyssen revient dans "Plaisir et nécessité" sur ses 17 mois passés au sein du gouvernement Macron. Elle y raconte ses difficultés, explique ses choix, évoque sa passion pour la culture et ses engagements écologiques... Elle est notre invitée ce jeudi !



Les sorties musique de Xavier Vanbuggenhout :



- Hot Chip : « A bathfull of ecstasy »

- Mark Ronson : « Late Night Feelings »

- Bedouine : « Bird Songs of a Killjoy »

- The Raconteurs : « Help Us Stranger »

- Cassius : « Dreems »



Régis Loisel & Olivier Pont pour leur BD "Un putain de salopard - Tome 1 : Isabel" (Rue de Sèvre).



Max, qui vient d'enterrer sa mère, se retrouve avec pour héritage deux photos d'elle et lui enfant quand ils vivaient au Brésil. Sur chacune d'elles, un homme différent. L'un d'eux serait-il son père ? Il plonge sur les traces de son passé, vers un camp forestier en Amazonie. Mais ses rêves d'aventure et d'exotisme buteront vite sur la réalité de cette jungle des années 70. Il découvre un territoire gangréné par la violence, les réseaux de prostitutions, et la loi du plus fort. Il s'appuiera sur un joyeux trio déluré dont deux infirmières françaises, et surtout sur une jeune brésilienne muette, Baïa, indispensable guide. Dans la moiteur tropicale de cet environnement hostile, chacun poursuit ses buts et tente de survivre.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Kaiser Karl" de Raphaëlle Bacqué (Albin Michel).



Qui était vraiment Karl Lagerfeld ?

Un grand couturier

Un adorateur de la féminité

Un patron hyperactif

Mais il était plus que ça :

- Un homme du monde

- Un manipulateur de haut vol

- Un extraordinaire séducteur un rien pervers

- Un seigneur à l'allure très Grand Siècle

- Un provocateur impénitent

- Un amoureux transi dans la vie

- Une icône mondiale

Raphaëlle Bacqué va au-delà de la légende dans ce livre exceptionnel qui dresse le portrait féroce d'un monstre sacré, tenant à la fois du grand document nourri de révélations et de la fresque littéraire d'actualité.



Françoise Nyssen, ancienne directrice d'Actes Sud (maison d'édition fondée par son père Hubert Nyssen) et ancienne ministre de la Culture en France, pour son livre "Plaisir et nécessité" (Stock).



Depuis mon plus jeune âge, j'ai une passion : les livres. Ils ont forgé mon enfance, ils sont le fil directeur de ma vie professionnelle. Je suis née belge, la France m'a accueillie et m'a permis d'agir. De la Belgique jusqu'au ministère de la Culture où j'ai passé dix-sept mois, j'ai traversé des moments heureux, exigeants, durs parfois, mais aussi inespérés. Toute ma vie je me suis engagée. Car je crois au pouvoir du dialogue face au cynisme du monde moderne, je crois à l'entraide citoyenne contre les violences du capitalisme, je crois à la solidarité dans une société encore inégalitaire envers les femmes. Dès que j'ai découvert le monde politique au plus haut niveau, j'ai vu l'immense responsabilité que cela impliquait. Comment une femme de 66 ans, inscrite à aucun parti, sans expérience des institutions, peut-elle se rendre utile à son pays ? Ces mois où j'ai expérimenté le « pouvoir de faire » méritent, je crois, d'être racontés. La culture est, à mes yeux, un plaisir et une nécessité. Je voudrais vous faire partager ce qui m'anime.



Dans « La La Langue » de Joëlle Scoriels, une palpitante histoire de fesses...

