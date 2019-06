Entrez sans frapper - Camilla Läckberg - 19/06/2019

Dans "La Cage dorée", la reine du polar scandinave délaisse sa romancière Erica Falck pour une nouvelle héroïne, Faye Adelheim, quitte la petite communauté de Fjällbäcka pour Stockholm et nous propose un nouveau diptyque post #MeToo, où se mêle trahison, rédemption et vengeance... Elle est notre invitée ce mercredi !



Les sorties ciné avec Cathy Immelen et Juliette Goudot. :



- Untouchable

- M

- Men in Black : International

- Red Joan

- Beaux-parents



L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : Louise Bourgeois, sculptrice de génie, à l'occasion de la parution de la biographie que lui consacre Marie-Laure Bernadac (Flammarion).



Louise Bourgeois est par excellence la femme-couteau, la femme sculpteur, celle qui découpe, tranche, cisaille, mais aussi celle qui incarne l'ambivalence féminin-masculin : la protection et la menace, la fragilité et la force, la tendresse et la violence.

Née en 1911 à Paris, et ayant vécu à New York de 1938 jusqu'à sa mort en 2010, elle est devenue, après une reconnaissance tardive, l'une des artistes les plus emblématiques du XXe siècle. Son œuvre polymorphe, composée de peintures, gravures, dessins,

sculptures, installations, est profondément autobiographique et échappe à toute classification esthétique. En réactivant les souvenirs et les traumatismes de son enfance, Louise Bourgeois donne forme et corps à ses émotions, créant une œuvre organique, sensuelle et érotique, dont le thème essentiel est la femme-maison. « La sculpture est le corps et mon corps est une sculpture. »

Cette biographie ne retrace pas seulement le parcours d'une grande artiste, sa formation, ses influences ; c'est aussi le récit d'une vie de femme exceptionnelle, ayant connu les deux guerres, l'exil, épouse d'un célèbre historien de l'art, et mère de trois enfants. Elle s'appuie sur les archives personnelles inédites de l'artiste, ses journaux intimes, sa correspondance, ses écrits psychanalytiques, ainsi que sur ses interviews et des entretiens avec ses proches.



L'autrice suédoise, auteure de romans policiers, Camilla Läckberg pour son nouveau roman "La Cage dorée" (Actes Sud).



Un mari parfait, une ?lle adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus chics de Stockholm, Faye semble tout avoir. Mais de sombres souvenirs de son enfance à Fjällbacka la hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il la trahit, son univers s'e?ondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour coup et se met à échafauder une vengeance impitoyable.

Retraçant le destin poignant d'une femme trompée et exploitée qui prend sa vie en main, La Cage dorée est un cocktail palpitant de trahison, de rédemption et de vengeance.



« Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : "Ma philosophie" d'Amel Bent.

