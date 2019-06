Entrez sans frapper - Michel Gondry - 18/06/2019

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La Science des rêves, Is the Man Who Is Tall Happy ?, L'Écume des jours... Le réalisateur français Michel Gondry est notre invité ce mardi !



"À la recherche du lien perdu" de Romain Detroy : la musique sur YouTube.



La Fête de la Musique a lieu du 20 au 23 juin en Wallonie et à Bruxelles.



On en parle avec Stan Bourguignon de "Les Taupes qui boivent du lait", une fanfare festive de musique klezmer et d'Europe de l'Est et la musicienne et pianiste Céline Lory de l'asbl Sonar pour la sieste musicale organisée dans les jardins de l'Abbaye de Forest le 20 juin à 19h00.



Les sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout : le coffret "British Invasion : Pop save the Queen", un livre et cinq films sur l'importance de la culture britannique des presque soixante dernières années...



Le réalisateur français Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La Science des rêves, ou Is the Man Who Is Tall Happy ?, L'Écume des jours, etc.) pour présenter son Usine des Films amateurs du Kanal-Centre Pompidou. Celle-ci permet à chacun de réaliser son propre film en seulement trois heures et en suivant un protocole simple dans un studio de cinéma reconstitué pour l'occasion.

L'Usine sera ouverte jusqu'au dernier jour de KANAL et notamment de 20h à 5h00 lors de la nocturne organisée durant la dernière nuit de KANAL (29-30 juin).



Les années 90 avec Myriam Leroy : "Dancing on my own" de Robyn.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS