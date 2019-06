Entrez sans frapper - Manu Katché / Le Festival Kanal - 17/06/2019

L'objet Pop de Nicolas Herman : les Playmobils. Le Festival Kanal, un festival pour la clôture de Kanal Brut à Bruxelles, a lieu jusqu'au 30/06. Kanal Brut, qui a vu durant 14 mois se transformer, sous le commissariat général du Centre Pompidou, l'ancien garage Citroën en espace d'expositions et de spectacles, se terminera en apothéose pluridisciplinaire avec le Festival Kanal. On en parle avec Yves Goldstein, le directeur de la Fondation Kanal et Younes Baba-Ali, artiste faisant partie des commandes bruxelloises qui a fait une installation dans les anciens vestiaires du garages. La chronique de Josef Schovanec : le Dictionnaire de la langue anglaise de Samuel Johnson. Le batteur français Manu Katché, à l'occasion de la sortie de son dernier album, "The Scope" et son passage à Dinant le 28 juillet prochain. Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : la Hard SF avec un livre très attendu : "Diaspora" de Greg Egan (Le Bélial).

Émission Entrez sans frapper