Entrez sans frapper - Manu Katché - 17/06/2019

Il s'est fait un nom en jouant de la batterie et est devenu un batteur de référence, jouant aussi bien avec Francis Cabrel, Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Michel Jonasz que Marcus Miller, les Bee Gees, Dire Straits, Peter Gabriel, Sting, Simple Minds, Tori Amos ou Joni Mitchell. Il revient avec "The Scope", son dixième album solo très groovy et dansant. Il est notre invité en ce début de semaine !



L'objet Pop de Nicolas Herman : les Playmobils.



Le Festival Kanal, un festival pour la clôture de Kanal Brut à Bruxelles, a lieu jusqu'au 30/06.



Kanal Brut, qui a vu durant 14 mois se transformer, sous le commissariat général du Centre Pompidou, l'ancien garage Citroën en espace d'expositions et de spectacles, se terminera en apothéose pluridisciplinaire avec le Festival Kanal.



On en parle avec Yves Goldstein, le directeur de la Fondation Kanal et Younes Baba-Ali, artiste faisant partie des commandes bruxelloises qui a fait une installation dans les anciens vestiaires du garages.



La chronique de Josef Schovanec : le Dictionnaire de la langue anglaise de Samuel Johnson.



Le batteur français Manu Katché, à l'occasion de la sortie de son dernier album, "The Scope" et son passage à Dinant le 28 juillet prochain.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : la Hard SF avec un livre très attendu : "Diaspora" de Greg Egan (Le Bélial).



D'abord il y a les enchairés, ceux qui s'approchent le plus, sans doute, de ce que fut homo sapiens. Vivant au cœur des jungles terriennes et des océans, leur corps de chair et d'os est mortel, mais leur génome modifié leur assure une longévité exceptionnelle. Sur la Lune et divers astéroïdes sont les gleisners, créatures composites, androïdes potentiellement immortelles. Enfin, dans les entrailles chromées de superordinateurs au potentiel de calcul inimaginable, vivent les citoyens des polis, personnalités numérisées, libérées de toute contrainte charnelle, entre les murs intangibles de cités sans limites... Nous sommes à la fin du XXXe siècle, et l'humanité est tripartite. C'est le temps des prodiges, le temps de tous les possibles. Jusqu'à ce qu'un déluge de rayons gamma, reliquat d'une lointaine catastrophe stellaire, menace de stériliser la Terre. Sonne alors l'heure du grand départ. La Diaspora. Mais pour où ? Et comment ? Et voilà que tout à coup le temps presse...

