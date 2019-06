Entrez sans frapper - Maxime Le Forestier - 13/06/2019

Il sort seizième album "Paraître ou ne pas être", 50 ans après le début de sa carrière. Il est notre invité ce jeudi !



Les sorties musique avec Xavier Vanbuggenhout :



- Bruce Springsteen : « Western Stars review »

- Madonna : « Madame X »

- Kate Tempest : « The Book of Traps and Lessons »

- Bill Callahan : « Shepherd In A Sheepskin Vest »



La nouvelle série documentaire RTBF « Ma rue couche-toi là » est diffusée ces 16 et 23 juin à 20h15 sur La Une.



On en parle avec les 2 réalisateurs, Léa Zilber et Marc Dacosse.



Tous les jours, vous empruntez la même rue, vous suivez le même chemin, en allant au travail, à la maison, à l'école... Tous les jours, vous passez devant des milliers d'histoires. Cet homme que vous voyez fumer torse nu à sa fenêtre en sortant de chez vous à 8h12, et cette femme qui râle derrière vous à la boulangerie peuvent être des amoureux, des combattants, ou des funambules de l'existence mais tout ça vous ne le savez pas encore... « Ma Rue couche-toi là », la série doc qui passe la rue sur le divan.



Dans « La La Langue » de Joëlle Scoriels, une chronique jouette et boisée inspirée par Monsieur Le Forestier...



L'auteur-compositeur-interprète français Maxime Le Forestier pour son nouvel album "Paraître ou ne pas être".



Il sera en concert le 11/12 au Cirque Royal à Bruxelles, le 12/12 au PBA de Charleroi et le 13/12 au Forum de Liège.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Bluebird" de Geneviève Damas (Gallimard).



Juliette, ou Bluebird, ainsi que l'a surnommée son jeune amoureux de passage, ne va plus au lycée. Elle a coupé les ponts avec ses parents pour aller vivre chez sa grand-mère. Officiellement, elle a contracté une maladie infectieuse. La réalité, que l'adolescente n'a pu admettre à temps, que son corps même lui a cachée, est tout autre : elle est enceinte. Garder le bébé, le confier, le «donner» en adoption, tel est désormais le choix qui s'impose à elle. Dans une longue lettre adressée à l'enfant à naître, la toute jeune femme exprime avec une rare justesse ses peurs, ses rêves et sa fragilité au long de ce cheminement incertain.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN