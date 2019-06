Entrez sans frapper - Spéciale John Wayne / Xavier Canonne pour l'expo "Roman-Photo" - 11/06/2019

« On l'appelait le Duke, il était le symbole de l'Amérique, l'un des plus grands noms du cinéma hollywoodien. » La chronique « Vous avez du courrier ! » de Romain Detroy. Xavier Canonne pour l'exposition « Roman-Photo », à voir jusqu'au 22/09 au Musée de la Photographie de Charleroi. Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout. Spéciale John Wayne, à l'occasion des 40 ans de sa mort. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg. Les années 90 avec Myriam Leroy. Présentation : Jérôme COLIN

