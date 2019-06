Entrez sans frapper - Franck Bouysse, « Né d'aucune femme » - 10/06/2019

« Taire les mots. Laisser venir. Il ne resterait alors rien que la peau nue, les odeurs, les couleurs, les bruits et les silences. »



Nouvelle écoute de l'objet Pop de Nicolas Herman : la mini-jupe.



Sarah Boom et Maxime Wathieu du groupe belge Turquoise nous présenteront leur premier EP.



La chronique de Marie Charrette : « A Peace of Fake », des portraits d'escrocs de l'art et de l'art du faux.



Franck Bouysse pour son nouveau roman « Né d'aucune femme » (Ed. La Manufacture des Livres) :

« " Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile.

¿ Et alors, qu'y-a-t-il d'extraordinaire à cela ? demandai-je.

¿ Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés.

¿ De quoi parlez-vous ?

¿ Les cahiers... Ceux de Rose."

Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d'aucune femme la plus vibrante de ses oeuvres. Ce roman sensible et poignant confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l'âme humaine. »



Nouvelle écoute de la chronique polar et littérature de genre de Michel Dufranne : Nnedi Okorafor.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS