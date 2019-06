Entrez sans frapper - Nancy Huston / Manu Scordia - 07/06/2019

La chanson de Pompon : "Born in the U.S.A." de Bruce Springsteen (1984). L' illustrateur et dessinateur de BD belge Manu Scordia pour sa BD "Ali Aarrass" (Vide Cocagne). "Y'a pas que le culte !" d'Éric Russon : Monsieur Bill. La femme de lettres franco-canadienne Nancy Huston pour la création "Multiple-s" de Salia Sanou, à voir ce samedi 8 juin à 20h30 à La Raffinerie à Bruxelles et son roman "Lèvres de pierre", paru en 2018 chez Actes Sud. « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Émission Entrez sans frapper