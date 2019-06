Entrez sans frapper - Nancy Huston - 07/06/2019

La grande autrice franco-canadienne sera avec nous en studio pour "Multiple-s", la nouvelle création de Salia Sanou et pour son dernier livre "Lèvres de pierre", paru en 2018 chez Actes Sud.



La chanson de Pompon : "Born in the U.S.A." de Bruce Springsteen (1984).



L' illustrateur et dessinateur de BD belge Manu Scordia pour sa BD "Ali Aarrass" (Vide Cocagne).



Ali Aarrass est Belgo-Marocain. En 2008, il est arrêté par la police espagnole : on le suspecte de trafic d'armes pour un réseau terroriste. Son procès aboutit à un non-lieu, faute de la moindre preuve. Contre l'avis de l'ONU, l'Espagne accepte malgré tout la demande d'extradition du Maroc : en 2010, Ali Aarrass est transféré de l'autre côté de la Méditerranée. C'est la descente aux enfers : après 12 jours de torture, on lui fait signer un document qui deviendront ses « aveux ». Il est alors condamné à 15 ans de prison, la peine sera réduite à 12 ans en appel.

2019. Cela fait maintenant 11 ans que Ali Aarrass est sous les verrous, 11ans qu'il subit des mauvais traitements, 11 ans que l'on se bat pour sa libération.

Ali Aarrass, c'est l'histoire de sa vie, des jeunes années jusqu'à l'horreur judiciaire. A travers son témoignage mais aussi celui de sa sœur et de sa femme, on découvre la violence de ce qu'il vit - isolement, absence d'information, torture, mais aussi la persévérance et le courage de lutter et d'obtenir justice. Avec son trait noir et blanc faussement naïf, Manu Scordia s'empare avec brio de cette bataille judiciaire pour en faire un livre émouvant, combattif et militant.



"Y'a pas que le culte !" d'Éric Russon : Monsieur Bill.



"Lèvres de pierre" : Au Cambodge, tout le monde sourit. Les habitants comme leurs bouddhas de pierre. Un sourire aussi impénétrable qu'indélébile, masque qui protège plus qu'il ne projette et qui, rapporté à l'histoire violente du pays, produit chez le visiteur un vertige singulier, lui tend un troublant miroir. C'est ce vertige, ce trouble qu'explore Nancy Huston en questionnant les correspondances improbables qui lient pour¬tant intimement son propre parcours à celui d'un certain Saloth Sâr, garçon cambodgien aux mues douloureuses, à l'identité assaillie, avant qu'il ne devienne... Pol Pot.



"Multiple-s" : La danse de Salia Sanou se nourrit d'un « désir d'horizons », ainsi qu'il titrait l'une des dernières créations. Animé par la conviction que la culture est facteur de rapprochement des humains, Salia Sanou instaure «le dialogue du donner et du recevoir», selon une idée chère à Léopold Sédar Senghor. Avec Multiple-s, il s'offre au jeu du face-à-face, en une série de rencontres qui convoquent l'autre « en confrontation parallèle, en complémentarité et en altérité ». Trilogie dépliée sur deux saisons, que Charleroi danse accueillera dans sa globalité : avec Babx, qui mêle avec brio et délicatesse ses textes et ceux empruntés à des auteurs comme Genet, Césaire, Baudelaire... ; avec Germaine Acogny, grande dame de la danse africaine et fondatrice de l'Ecole des sables au Sénégal ; et avec la romancière Nancy Huston, pour un dialogue autour de l'exil et du déplacement.



« Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

