Entrez sans frapper - Spéciale Vivian Maier / Fabien Vehlmann - 06/06/2019

Les sorties musique avec Xavier Vanbuggenhout : - The Divine Comedy : « Office Politics » - Lisa Hannigan and Stargaze : Live in Dublin - Brad Mehldau : « Finding Gabriel » - Chevance (etc.) : « Outremusique pour enfants 1974/1985 » Le scénariste de bande dessinée français Fabien Vehlmann pour sa BD "Le dernier Atlas Tome 1" (Dupuis). Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Le schmock" de Franz-Olivier Giesbert (Gallimard). Spéciale Vivian Maier, nourrice américaine tout en étant parallèlement une photographe de rue amateure dont l'œuvre a été découverte après sa mort, avec Gaëlle Josse, l'auteur du livre "Une femme en contre-jour" (Notabilia) et Xavier Canonne, le directeur du Musée de de la Photographie de Charleroi. "La La Langue" de Joëlle Scoriels.

Émission Entrez sans frapper