Entrez sans frapper - Vivian Maier, la nounou-photographe - 06/06/2019

Gouvernante américaine et photographe de rue amateur, Vivian Maier a arpenté toute sa vie les rues de New York et Chicago, prenant plus de 150 000 clichés. Elle est morte il y a 10 ans, en 2009, dans le plus grand anonymat. C'est au hasard d'une vente aux enchères que le jeune agent immobilier, John Maloof découvre un lot de négatifs et révèle au grand public tout son talent et la grande humanité de ses photos, dans la même veine qu'une Diane Arbus ou qu'un Robert Doisneau. On en parle ce jeudi, avec Gaëlle Josse et Xavier Canonne.



Les sorties musique avec Xavier Vanbuggenhout :



- The Divine Comedy : « Office Politics »

- Lisa Hannigan and Stargaze : Live in Dublin

- Brad Mehldau : « Finding Gabriel »

- Chevance (etc.) : « Outremusique pour enfants 1974/1985 »



Le scénariste de bande dessinée français Fabien Vehlmann pour sa BD "Le dernier Atlas Tome 1" (Dupuis).



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Le schmock" de Franz-Olivier Giesbert (Gallimard).



« J'écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps, j'en avais une qui me courait dans la tête et qui se déroulait dans l'Allemagne nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire d'amour, d'amitié.

Malgré toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi tant d'Allemands "bien", respectables, avaient pris à la légère la montée du nazisme tandis que les Juifs tardaient étrangement à fuir. Par quelle aberration, à cause de quelles complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible? Qu'était-il arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes? Ces questions-là n'ont jamais cessé de me hanter.

Je crois que l'histoire d'Élie, Elsa, Lila, Karl et les autres apporte quelques clés.

Après tout, il n'y a que les fous pour tenter de répondre à ce genre de questions, les fous ou les personnages de roman. »



Spéciale Vivian Maier, nourrice américaine tout en étant parallèlement une photographe de rue amateure dont l'œuvre a été découverte après sa mort, avec Gaëlle Josse, l'auteur du livre "Une femme en contre-jour" (Notabilia) et Xavier Canonne, le directeur du Musée de de la Photographie de Charleroi.



"Une femme en contre-jour" : « Raconter Vivian Maier, c'est raconter la vie d'une invisible, d'une effacée. Une nurse, une bonne d'enfants.

Une photographe de génie qui n'a pas vu la plupart de ses propres photos.

Une Américaine d'origine française, arpenteuse inlassable des rues de New York et de Chicago, nostalgique de ses années d'enfance heureuse dans la verte vallée des Hautes-Alpes où elle a rêvé de s'ancrer et de trouver une famille.

Son œuvre, pleine d'humanité et d'attention envers les démunis, les perdants du rêve américain, a été retrouvée par hasard - une histoire digne des meilleurs romans - dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago.

Vivian Maier venait alors de décéder, à quatre-vingt-trois ans, dans le plus grand anonymat. Elle n'aura pas connu la célébrité, ni l'engouement planétaire qui accompagne aujourd'hui son travail d'artiste.

Une vie de solitude, de pauvreté, de lourds secrets familiaux et d'épreuves ; une personnalité complexe et parfois déroutante, un destin qui s'écrit entre la France et l'Amérique.

L'histoire d'une femme libre, d'une perdante magnifique, qui a choisi de vivre les yeux grands ouverts.

Je vais vous dire cette vie-là, et aussi tout ce qui me relie à elle, dans une troublante correspondance ressentie avec mon travail d'écrivain. »



Dans son "La La Langue", Joëlle Scoriels nous fait un Grand Exposé Magistral sur l'anacoluthe, mocheté grammairienne que nous proférons tous sans le savoir...

