Entrez sans frapper - Michel Bussi - 05/06/2019

Dans son nouveau roman "J'ai dû rêver trop fort", il mêle deux éléments plutôt incompatibles : un roman d'amour avec tout ce que ça comporte de passions amoureuses et un vrai thriller... Il est notre invité ce mercredi !



Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Louis Danvers :



- Notti magiche (Nuits magiques)

- Ma

- Yomeddine

- X-Men : Dark Phoenix



L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : Violette Szabo, résistante et agent secret britannique (1921-1945), capturée quelques jours avec le Débarquement de Normandie, dont on commémore ce jeudi 6 juin le 75ème anniversaire.



L'écrivain français Michel Bussi pour son nouveau livre "J'ai dû rêver trop fort" (Presses de la Cité).



Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais.

Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente.

Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ?

Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ?

Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ?



« Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : "Emmène-moi danser ce soir" de Michèle Torr.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS