Entrez sans frapper - Éric Giacometti et Jacques Ravenne / Pascal Gabriel alias Stubbleman -...

Avec « La nuit du mal » , le second volet de la saga du Soleil Noir, ils nous entraînent à la recherche de la troisième Swastika, une croix gammée antique aux pouvoirs mystérieux, dont la légende raconte que celui qui la détient deviendra le maître du monde. La « Planète Pop » de Nicolas Willems. Le musicien belge Pascal Gabriel alias Stubbleman et ce premier album "Mountains and Plains". Dans "À la recherche du lien perdu" de Romain Detroy, il sera question de l'appli "Street Art Cities" et du photographe russe Dmitry Markov. Les auteurs français Éric Giacometti et Jacques Ravenne pour leur thriller « La nuit du mal » (JC Lattès). Ce second volet de la saga du « Soleil Noir » nous entraîne à la recherche de la troisième Swastika, une croix gammée antique aux pouvoirs mystérieux, dont la légende raconte que celui qui la détient deviendra le maître du monde. Les sorties DVD de Xavier Vanbuggenhout. Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper